– У нас в лиге таких игроков, как Зиньковский, обладающих такими качествами, не так много. Конечно, хотели бы видеть у нас футболистов подобного уровня обученности и мастерства. Но речь идет не только об одном Зиньковском. Работаем по игрокам уровня Антона, чтобы была возможность усиливаться. Но пока ничего конкретного сказать не могу, – передает слова Нагорных "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Локомотив" собирается усилить линию своей атаки в летнее трансферное окно. На этом фоне сообщалось об интересе "железнодорожников" к игроку "Спартака" Антону Зиньковскому.
27-летний Антон Зиньковский с лета 2022 года выступает за московский "Спартак". Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость российского полузащитника в 4 миллиона евро.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Антон Зиньковский принял участие в 28-ми матчах "Спартака". Он сумел записать на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач.
Нагорных – об интересе "Локомотива" к Зиньковскому: хотели бы видеть у нас футболистов подобного уровня
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных ответил на вопрос о потенциальном трансфере полузащитника столичного "Спартака" Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"