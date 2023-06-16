– Ну не знаю, я проживаю отличную жизнь в России. Пока мне не предлагали ваше гражданство, но сейчас у меня и без него нет никаких проблем с проживанием. Пока не могу дать точный ответ. Посмотрим, что случится в будущем, – передает слова Зделара Sport24.
28-летний Саша Зделар стал игроком московского ЦСКА в июле 2022 года. "Армейцы" приобрели футболиста сборной Сербии за 500 тысяч евро. Действующее соглашение балканского полузащитника со столичным клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость опорника красно-синих в 4 миллиона евро.
В прошлом сезоне Саша Зделар принял участие в 38-ми матчах московского ЦСКА и не сумел набрать баллов за результативность. При этом в составе "армейцев" серб стал победителем Кубка России.
Полузащитник ЦСКА Зделар: мне не предлагали гражданство РФ, но у меня и без него нет проблем с проживанием
Сербский футболист московского ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос о том, готов ли он получить паспорт гражданина Российской Федерации.
Фото: ПФК ЦСКА