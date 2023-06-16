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Нагорных: результат прошлого сезона является для "Локомотива" неудовлетворительным

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных оценил выступление "железнодорожников" в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
– 8-е место не может устраивать такой большой клуб, как "Локомотив", поэтому можно констатировать, что результат сезона неудовлетворительный. Нельзя быть "командой весны" или "командой осени", нужно быть командой всего сезона. Все 30 матчей и Кубок необходимо играть на высоком уровне, которого от нас ждут, – цитирует Нагорных "Матч ТВ".

По итогам прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" заработал 45 баллов. Данный показатель позволил красно-зеленым расположиться на 8-м месте в турнирной таблице. Но если после первого круга минувшего чемпионата "железнодорожники" боролись за выживание, то во втором круге турнира столичный клуб стал одним из лучших по результатам в РПЛ.

В Кубке России московский "Локомотив" не сумел дойти до решающих стадий. Подопечные Михаила Галактионова вылетели из данного соревнования в четвертьфинальном раунде (2-й этап) Пути регионов.


Локомотив Нагорных
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