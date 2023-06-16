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"СЭ": "Краснодар" заинтересован в подписании Марлона из "Крузейро"

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Защитник бразильского "Крузейро" Крузейро Марлон может сменить клубную прописку и оказаться в "Краснодаре" в летнее трансферное окно.
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, "Краснодар" заинтересован в трансфере защитника "Крузейро" Марлона. Российский клуб уже начал переговоры по переходу бразильца. "Быки" хотят оформить сделку в предстоящее межсезонье.

26-летний Марлон выступает за "Крузейро" с марта текущего года. Ранее он играл в составе турецкого "Анкарагюджю". Бразильский клуб подписал защитника в статусе свободного агента. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость Марлона в 2 миллиона евро.

Источник: "СЭ"


Краснодар Крузейро Марлон
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