Как сообщает источник, "Краснодар" заинтересован в трансфере защитника "Крузейро" Марлона. Российский клуб уже начал переговоры по переходу бразильца. "Быки" хотят оформить сделку в предстоящее межсезонье.
26-летний Марлон выступает за "Крузейро" с марта текущего года. Ранее он играл в составе турецкого "Анкарагюджю". Бразильский клуб подписал защитника в статусе свободного агента. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость Марлона в 2 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Краснодар" заинтересован в подписании Марлона из "Крузейро"
Защитник бразильского "Крузейро" Крузейро Марлон может сменить клубную прописку и оказаться в "Краснодаре" в летнее трансферное окно.
Фото: "Getty Images"