По сведениям СМИ, россиянин Далер Кузяев, играющий на позиции центрального хавбека, получил официальной предложение от "Бешикташа", представляющего чемпионат Турции.
Далер Кузяев представляет цвета "Зенита" с 2017 года. В майке невского коллектива россиянин сыграл 183 поединка. В них Далеру удалось забить 23 гола. Также в своим забитым мячам игрок приплюсовал 29 голевых пасов. В завершившемся сезоне Кузяев помог "Зениту "снова выиграть чемпионат России, набрав 5+7 по системе гол плюс пас и поучаствовав в 35 играх. Россиянин является 5-кратным чемпионом России.
Ранее в СМИ появились сведения, что в Кузяеве, чей трудовой договор с "Зенитом" завершается этим летом, заинтересован наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш. Турки готовы платить игроку от 1, 8 до 2,2 млн евро. Также клуб готов дать Далеру специальный бонус в размере 2,5 млн евро.
Источник: социальные сети журналиста Ягиза Сабунчоглу
Турецкий журналист: "Бешикташ" сделал официальное предложение Далеру Кузяеву
Российский футболист "Зенита" Далер Кузяев может перебраться в Турцию.
Фото: "Чемпионат"