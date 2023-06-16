- В чем причина провала с "Акроном"? Не могу назвать какую-то одну причину, они были на ходу, мы это понимали. Психологически они были неуязвимы, как им казалось. К тому же, они играли на своем поле. Свои нюансы это тоже наложило. Тяжело сказать какую?то одну причину этого вылета, - приводит мнение Денисова "Матч ТВ".
"Спартак" не сумел защитить свой титул обладателя Кубка России, проиграв "Акрону" из Тольятти. Московский коллектив пропустил два гола в первые 45 минут игры, обеспечив себе комфортную разницу. Точными ударами у тольяттинцев отметились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Примечательно, что у "Спартака" был шанс открыть счет в поединке, но форвард команды Абаскаля Кейта Бальде не сумел реализовать 11-метровый. Во второй половине встречи "Акрон" был ближе к третьему голу, но где-то футболистов подводила точность, а где-то свою команду спасал голкипер Александр Максименко. "Спартаку" в последние 15 минут удалось вернуть интригу в матч. Классным голом отметился португалец Томаш Тавареш.
Защитник "Спартака" Денисов – о вылете от "Акрона": психологически они были неуязвимы
Российский футболист "Спартака" Даниил Денисов поделился своими мыслями по поводу поражения от "Акрона" (1:2) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"