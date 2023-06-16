- Останется ли Дуарте в "Спартаке"? Он пришел недавно. Вы думаете, Дуарте уйдет из такого большого клуба, как «Спартак»? Алексис очень счастлив и останется в этом великом клубе, - приводит комментарий агента "СЭ".
Защитник Алексис Дуарте, отпраздновавший в марте свое 23-летие, перебрался в Россию только зимой этого года. Он подписал трудовой договор со "Спартаком", рассчитанный до лета 2027 года. Отметим, что парагваец не смог отметиться уверенной игрой и совершил ряд голевых ошибок. В частности, Алексис получил красную карточку в игре с "Зенитом" (2:3) за грубый фол против Малкома и оставил свою команду вдесятером. Дружина Гильермо Абаскаля пропустила в компенсированное время третий гол, который сделал "Зенит" чемпионом. Всего в активе Дуарте 8 поединков (552 минуты игрового времени) в красно-белой майке во всех соревнованиях. "Спартак" по итогам минувшего розыгрыша РПЛ финишировал третьим.
Агент: вы думаете, Дуарте уйдет из такого большого клуба, как "Спартак"?
Агент парагвайского футболиста Алексиса Дуарте Аугусто Параха поделился информацией о будущем игрока в России.
Фото: "СЭ"