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Хавбек ЦСКА Зделар: мы уже обыгрывали "Зенит", хотим это повторить в матче за Суперкубок

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Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар поделился своей точкой зрения на противостояние с "Зенитом" в Суперкубке России.
Фото: "Чемпионат"
- В весенней части сезона среди всех команд РПЛ мы показывали лучший футбол. Да, "Зенит" — хорошая и сильная команда, каждый из нас знает об этом. Мы уже показали, что можем их обыгрывать, поэтому к матчу Суперкубка, 15 июля, мы будем тщательно готовиться. Мы обыграли "Зенит" дома, хотим это повторить и в таком важном матче, - приводит мнение Зделара Sport24.

В минувшем сезоне ЦСКА и "Зенит" встречались два раза. В Санкт-Петербурге дружина Сергея Семака сумела нанести армейцам поражение. Еще в первой половине встречи бразилец Малком классным ударом низом сумел поразить ворота Игоря Акинфеева. Москвичам удалось установить равенство на табло благодаря голу с пенальти Федора Чалова. Но "Зенит" вырвал три очка. Местных болельщиков своим точным ударом порадовал другой бразилец Густаво Мантуана. Для него матч с ЦСКА стал дебютным в сине-бело-голубой футболке. Ответная встреча проходила в Москве. В этот раз сильнее оказался московский коллектив. Три очка команде Владимира Федотова принес Чалов. "Зенит" по итогам сезона стал 1-м, ЦСКА занял 2-е место и выиграл Кубок России.


Зделар Зенит ЦСКА
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