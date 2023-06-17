- Что должно произойти, чтобы другие команды составили "Зениту" конкуренцию? Наверное, "Зенит" должен потерять несколько своих топовых игроков. Но мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Малком, Вендел, Клаудиньо радуют нас яркой игрой. Лично я бы хотел, чтобы они подольше играли в РПЛ, - приводит мнение Кириченко "Чемпионат".
Большую роль в победах "Зенита" играют бразильские футболисты. В частности, Малком, помимо победы в гонке снайперов в РПЛ (23 гола за 27 игр), стал лучшим футболистом сезона. Его соотечественник Клаудиньо – один из лучших ассистентов российского первенства. Полузащитнику удалось 9 раз ассистировать своим партнерам по команде на гол. Также важным звеном игры невского коллектива является Вендел. Через бразильского центрального хавбека команда Сергея Семака выходи из-под давления соперника. Также футболист провел свой самый результативный сезон в карьере. Он забил 8 голов и оформил 3 результативных передач, сыграв 25 встреч. Также стоит отметить, что капитаном команды является бразилец Дуглас Сантос. Защиту коллектива цементируют Родригао и Роберт Ренан. "Зенит" уже 5-й сезон подряд побеждает в чемпионате России.
Кириченко: мне бы не хотелось, чтобы Малком, Вендел и Клаудиньо ушли из "Зенита"
Экс-игрок сборной России Дмитрий Кириченко высказался по поводу конкуренции в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"