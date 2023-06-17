- Любой отъезд за границу сейчас — это очень хороший вариант. У Турции очень специфический чемпионат, но команды оттуда играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Там любят футбол. Так что будет правильным решением, если перейдет, - приводит мнение Канчельскиса "Матч ТВ".
Этим летом завершается трудовое соглашение российского хавбека Далера Кузяева с "Зенитом". Руководство невского клуба объявило, что сделало игроку новое предложение о пролонгации договора. Но Далер пока не спешит подписывать новый контракт. Он хочет поиграть в Европе. В последние дни в СМИ все чаще появляются сведения о том, что в кандидатуре воспитанника петербуржского футбола заинтересован турецкий "Бешикташ". Коллектив занял 3-е место в местном первенстве и сыграет в еврокубках. В минувшем сезоне Кузяев сыграл в сине-бело-голубой майке 35 поединков во всех соревнованиях. В них он сумел забить 5 голов и оформить 7 ассистов.
Канчельскис: Кузяев примет правильное решение, если перейдет в "Бешикташ"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своими соображениями по поводу возможного переезда Далера Кузяева в Турцию.
Фото: ФК "Зенит"