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Хавбек "Краснодара" Ахметов - об игре Сафонова: скорее всего, психологический спад

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Российский футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов поделился свой точкой зрения на выступление Матвея Сафонова.
Фото: "Чемпионат"
- Почему в весенней части сезона Сафонов играл не так здорово, как обычно? Скорее всего, психологический спад. У всех такое бывает. Все переживают чёрные полосы, неудачные отрезки. Главное, это преодолеть. Уверен, что Матвей отдохнёт, наберётся сил и начнет показывать свою лучшую игру, - приводят мнение Ахметова "Известия".

Лидер и капитан "Краснодара" голкипер Матвей Сафонов в весеннем отрезке сезона потерял место в основе команды из-за участившихся голевых ошибок. Место в рамке занял другой воспитанник кубанского коллектива Станислав Агкацев. Именно Станислав вышел на решающий поединок Кубка России против ЦСКА. Это решение Владимира Ивича не помогло "быкам". Кубок завоевал коллектив из Москвы.

В минувшем сезоне в активе Сафонова 36 поединков в рамке ворот "Краснодара". В них он пропустил 52 гола, записав на свой счет 11 сухих поединков. Трудовое соглашение Матвея, который в феврале отметил свое 24-летие, с родным клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В активе краснодарского стража ворот 9 игр за сборную России. "Краснодар" по итогам 30 туров прошедшего розыгрыша РПЛ финишировал на 6-й строчке (48 турнирных баллов) в таблице.


Сафонов Краснодар Ахметов
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