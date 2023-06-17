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Агент: если Оздоев получит предметное предложение — он может вернуться в Россию

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Агент хавбека "Фатих Карагюмрюка" Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев поделился информацией о будущем игрока.
Фото: ФК "Зенит"
- Возвращение в Россию? Это не исключено. Если он получит предметное предложение из России — он может вернуться. Но все зависит от конкретного предложения, он профессиональный футболист. Пока таких предложений нет, - приводит комментарий агента "СЭ".

Российский хавбек Магомед Оздоев провел отличный сезон в Турции. Защищая цвета "Фатих Карагюмрюка", россиянин сумел отметиться 5 голами и 6 голевыми пасами, сыграв в майке стамбульского коллектива 33 игры в местном чемпионате. До переезда в Турцию 30-летний футболист играл в "Зените". С петербуржской командой он стал 4-кратным чемпионом России. Всего в составе дружины Сергея Семака Магомед сыграл 116 поединков. За этот отрезок Оздоев 8 раз поразил ворота соперников петербуржской команды. Также в активе игрока 13 ассистов. Помимо "Зенита", Оздоев играл в "Локомотиве", "Рубине" и "Ахмате". Всего на счету Магомеда 236 игр в РПЛ, в которых он сумел забить 16 голов и оформить 22 результативные передачи.


Оздоев Фатих Карагюмрюк
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