– Я думаю, "Факел" и "Пари НН" будут усиливаться, и у них есть понимание, что не будет таких команд, как "Химки" и "Торпедо", которые вылетят за семь туров до конца сезона. Поэтому одним и другим нужно укрепление. Если они провалят летнее трансферное окно, им будет тяжело, — передает слова Дьякова "Евро-Футбол".
По итогам прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Пари НН" заработал 30 баллов. Нижегородский клуб финишировал на 13-м месте в турнирной таблице. "Факел" достиг такого же результата по набранным очкам. Но из-за дополнительных показателей он занял 14-ю строчку.
Обе команды участвовали в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. И "Пари НН", и "Факел" успешно справились с поставленной задачей. Нижегородцы в стыках оказались сильнее московской "Родины", а воронежцы прошли красноярский "Енисей". Таким образом, они обеспечили себе участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Дьяков: если "Пари НН" и "Факел" провалят летнее трансферное окно, им будет тяжело в следующем сезоне
Экс-футболист московского "Спартака" Виталий Дьяков рассказал о том, что необходимо сделать воронежскому "Факелу" и нижегородскому "Пари НН", чтобы сохранить прописку в следующем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"