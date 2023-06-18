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Sport24: защитник "Зенита" Круговой интересен нескольким клубам из Турции

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Российский футболист "Зенита" Данил Круговой может переехать в Турцию.
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям СМИ, несколько турецких клубов хотят видеть в своей команде 25-летнего россиянина Данила Кругового, выступающего на позиции крайнего защитника. Сам футболист хотел бы больше времени проводить на поле. Также россиянин намерен попробовать свои силы в Европе.

Данил Круговой - выпускник академии "Зенита". В сине-бело-голубой майке крайний защитник сыграл 87 поединков. В них он сумел забить 2 гола и оформить 9 голевых пасов. В завершившемся сезоне Данил выходил на футбольное поле преимущественно со скамейки запасных. Всего в активе футболиста 1016 минут игрового времени в 27 встречах во всех соревнованиях. За этот отрезок Круговой отдал 1 голевой пас. Отметим, что в активе воспитанника невского клуба 1 игра за сборную России.

Источник: Sport24


Круговой Зенит
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