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В "Рубине" сообщили об уходе голкипера Беленова

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Спордиректор "Рубина" Эдуард Сафонов рассказал, что вратарь Александр Беленов покинет клуб.
Фото: Чемпионат.com
"Беленов уходит из "Рубина", - приводит слова Сафонова "СЭ".

Вратарь Александр Беленов перебрался в казанский "Рубин" из "Уфы" в качестве свободного агента летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне 36-летний голкипер принял участие всего в 3 матчах Первой лиги и пропустил в них 5 голов. Также на счету Беленова одна встреча в Кубке России, в которой было пропущено два мяча.


Рубин Беленов Сафонов
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