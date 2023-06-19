Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Украина
19:00
МальтаНе начат
Франция
21:45
ГрецияНе начат
Англия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Северная Ирландия
21:45
КазахстанНе начат
Беларусь
21:45
КосовоНе начат
Словения
21:45
ДанияНе начат

Самошников: хорошо приняли в "Локомотиве". Много с кем был знаком заочно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новичок московского "Локомотива" защитник Илья Самошников рассказал, как его приняли в команде.
Фото: РИА Новости
"Хорошо приняли в команде. Много с кем был знаком заочно, с кем-то успел сегодня познакомиться. Например, с Пиняевым. Лично с ним знаком не был, хотя и слышал о нем", - цитирует Самошникова "СЭ".

Напомним, на днях левый защитник Илья Самошников свободным агентом перешел в "Локомотив", подписав контракт с клубом до лета 2026 года. Ранее 25-летний футболист выступал за казанский "Рубин". В этом сезоне Самошников сыграл 28 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. За "железнодорожников" он будет играть под 77-м номером.


Самошников Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится