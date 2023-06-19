"Хорошо приняли в команде. Много с кем был знаком заочно, с кем-то успел сегодня познакомиться. Например, с Пиняевым. Лично с ним знаком не был, хотя и слышал о нем", - цитирует Самошникова "СЭ".
Напомним, на днях левый защитник Илья Самошников свободным агентом перешел в "Локомотив", подписав контракт с клубом до лета 2026 года. Ранее 25-летний футболист выступал за казанский "Рубин". В этом сезоне Самошников сыграл 28 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. За "железнодорожников" он будет играть под 77-м номером.
Самошников: хорошо приняли в "Локомотиве". Много с кем был знаком заочно
Новичок московского "Локомотива" защитник Илья Самошников рассказал, как его приняли в команде.
Фото: РИА Новости