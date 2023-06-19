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Божин: в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ все пять - из "Зенита". Естественно, с ними команда сильнее

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Защитник "Факела" Сергей Божин рассказал о матче 30 тура РПЛ против "Зенита" (0:1) без самых дорогих игроков в составе сине-бело-голубых.
Фото: РПЛ
- Когда игроки по 20-30 млн евро уезжают к себе домой, это не проходит бесследно. Если не ошибаюсь, в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ все пять - из "Зенита". Естественно, что с ними команда гораздо сильнее. Но и без бразильцев там оставались легионеры, плюс игроки сборной России. Уровень в любом случае ребята держат, - передает слова Божина "Чемпионат".

Матч 30 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Факел" завершился со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых, единственный гол забил на 82 минуте полузащитник Александр Ерохин. Пять футболистов из состава "Зенита" полностью составляют топ-5 самых дорогих игроков РПЛ по оценке портала Transfermarkt - это атакующий полузащитник Малком (30 миллионов евро), полузащитники Вендел (24 млн) и Клаудиньо (20 млн), опорный полузащитник Вильмар Барриос (18 млн), левый защитник Дуглас Сантос (18 млн). Из этой пятерки футболистов участие в матче с "Факелом" принимал только Барриос.

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Факел Зенит Малком Вендел Клаудиньо Барриос Дуглас Сантос Божин
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