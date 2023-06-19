– Мы сделали официальное предложение "Локомотиву" по аренде Марадишвили. Пока ни привета, ни ответа не было. Но думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема. Конкретики никакой у нас нет пока, – приводит слова Иванова "СЭ".
В минувшем сезоне Марадишвили записал на свой счет два забитых мяча и пять раз ассистировал одноклубникам в 26 играх в составе "Локомотива" в чемпионате и Кубке России. Действующее соглашение "железнодорожников" с 23-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/26.
Команда Михаила Галактионова завершила чемпионат России на восьмом месте, набрав 45 очков. Такое же число турнирных баллов заработали футболисты "Динамо", но красно-зеленые превзошли бело-голубых благодаря преимуществу в личных встречах. "Урал" финишировал на 11-й строчке, отстав от "Локомотива" на 9 очков.
Президент "Урала" Иванов: мы сделали официальное предложение "Локомотиву" по аренде Марадишвили
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб желает видеть в своих рядах полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Локомотив"