- Это очень серьезная проблема, которую нужно решать с осторожностью и юридическим профессионализмом. Хочется добавить, что это очень отрицательно повлияет на имидж "Спартака", - приводит комментарий Камоцци Metaratings.ru.
В завершившемся сезоне голландский вингер Квинси Промес стал одним из лучших футболистов РПЛ. В 27 играх он наколотил 20 голов. Это второй результат в лиге. Лучше только у зенитовского бразильца Малкома (23 забитых мяча). Отметим, что на счету Квинси также 7 ассистентских действий. Своими голами и ассистами Промес помог "Спартаку" завоевать бронзовые медали российского первенства.
Сегодня стало известно, что Промес был признан виновным нанесении ножевого ранения своему родственнику. Суд принял решение привлечь голландца к реальному лишению свободы. Срок наказания составляет 18 месяцев. Отметим, что трудовой договор Промеса со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2024 года. В активе Квинси 7 голов в 50 играх за сборную Голландии.
Камоцци – о приговоре Промесу: это очень отрицательно повлияет на имидж "Спартака"
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своими соображениями по поводу ситуации с Квинси Промесом.
Фото: "СЭ"