Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Украина
1 - 0 1 0
МальтаЗавершен
Армения
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Англия
7 - 0 7 0
Северная МакедонияЗавершен
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
КазахстанЗавершен
Беларусь
2 - 1 2 1
КосовоЗавершен
Словения
1 - 1 1 1
ДанияЗавершен
Франция
1 - 0 1 0
ГрецияЗавершен

Камоцци – о приговоре Промесу: это очень отрицательно повлияет на имидж "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своими соображениями по поводу ситуации с Квинси Промесом.
Фото: "СЭ"
- Это очень серьезная проблема, которую нужно решать с осторожностью и юридическим профессионализмом. Хочется добавить, что это очень отрицательно повлияет на имидж "Спартака", - приводит комментарий Камоцци Metaratings.ru.

В завершившемся сезоне голландский вингер Квинси Промес стал одним из лучших футболистов РПЛ. В 27 играх он наколотил 20 голов. Это второй результат в лиге. Лучше только у зенитовского бразильца Малкома (23 забитых мяча). Отметим, что на счету Квинси также 7 ассистентских действий. Своими голами и ассистами Промес помог "Спартаку" завоевать бронзовые медали российского первенства.

Сегодня стало известно, что Промес был признан виновным нанесении ножевого ранения своему родственнику. Суд принял решение привлечь голландца к реальному лишению свободы. Срок наказания составляет 18 месяцев. Отметим, что трудовой договор Промеса со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2024 года. В активе Квинси 7 голов в 50 играх за сборную Голландии.


Промес Камоцци Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится