- Главное, что нам удалось остаться. Думаю, что перед началом сезона около 90% людей и экспертов нас списали. Второй год мы уже чуть привыкли к ритму игры. Главное сохранить коллектив и сделать точечные приобретения людей, которые усилят команду, - приводит комментарий Квеквескири "Матч ТВ".
Минувший сезон стал для "Факела" из Воронежа первым после возвращения в РПЛ. Коллектив по итогам 30 туров российского первенства заработал 30 турнирных баллов, одержав 6 побед. Также в активе воронежцев 12 ничьих и 12 поражений. Команда забила 36 голов, пропустив 48 мячей. Эти результаты позволили "Факелу" финишировать на 14-й строчке. По регламенту клуба для того, чтобы остаться в РПЛ было необходимо принять участие в стыках, где их соперником был "Енисей" из Красноярска. Дружина Вадима Евсеева не испытала особых проблем с Красноярцами (1:0, 2:0). Хавбек "Факела" Ираклий Квеквескири забил 3 гола и оформил 1 ассист, сыграв в майке воронежского клуба 32 поединка во всех соревнованиях.
Квеквескири: думаю, что перед началом сезона около 90% людей и экспертов "Факел" списали
Российский футболист "Факела" Ираклий Квеквескири поделился своими мыслями по поводу выступления коллектива в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"