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"Матч ТВ": "Динамо" утвердило Личку на пост главного тренера. Клуб объявит о назначении в течение 48 часов

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Руководству московского "Динамо" удалось уладить формальности с переходом Марцела Лички из "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"
Как утверждает источник, стороны согласовали все детали сделки. Бело-голубые уже утвердили 45-летнего чешского специалиста на пост главного тренера команды. Официальное объявление о назначении ожидается в течение 48 часов. На тренерском мостике "Оренбурга" Личку сменит его соотечественник и ровесник – Иржи Ярошик.

По итогам минувшего сезона "Оренбург" занял седьмое место в таблице РПЛ, в то время как "Динамо" финишировало лишь на девятой строчке в чемпионате России. Неудачные выступления московской команды привели к отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера за несколько туров до окончания турнира.

Источник: "Матч ТВ"


Динамо Оренбург Личка
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