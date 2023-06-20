Как утверждает источник, стороны согласовали все детали сделки. Бело-голубые уже утвердили 45-летнего чешского специалиста на пост главного тренера команды. Официальное объявление о назначении ожидается в течение 48 часов. На тренерском мостике "Оренбурга" Личку сменит его соотечественник и ровесник – Иржи Ярошик.
По итогам минувшего сезона "Оренбург" занял седьмое место в таблице РПЛ, в то время как "Динамо" финишировало лишь на девятой строчке в чемпионате России. Неудачные выступления московской команды привели к отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера за несколько туров до окончания турнира.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Динамо" утвердило Личку на пост главного тренера. Клуб объявит о назначении в течение 48 часов
Руководству московского "Динамо" удалось уладить формальности с переходом Марцела Лички из "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"