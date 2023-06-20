— Мне хочется стать сильнее в плане футбола, улучшить свою статистику, чтобы я побил рекорд свой по прошлым сезонам. Хочется стать лидером команды. Я могу, чувствую это. Знает ли об этом Малком? Посмотрим, будет он или не будет его! (смеется) Но ничего, будут два лидера. Я не против, поэтому хочется стать лидером команды! Без шуток. Я чувствую это! Я могу сделать это, — передает слова Мостового "Матч ТВ".
Лидером петербургского "Зенита" в прошлом сезоне стал 26-летний нападающий Малком. Бразильский футболист принял участие в 33-х матчах, в которых ему удалось забить 26 мячей и сделать 9 ассистов. Ранее в прессе появилась информация о том, что Малком интересен ряду топовых европейских клубов.
25-летний Андрей Мостовой сыграл в 37-ми матчах петербургского "Зенита" в сезоне 2022-2023. Российский вингер сумел записать на свой счет 13 баллов за результативность – 8 мячей и 5 голевых передач.
Андрей Мостовой является игроком петербургского "Зенита" с июля 2019 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость российского полузащитника в 3,50 миллиона евро.
Андрей Мостовой: знает ли Малком, что я хочу стать лидером "Зенита"? Посмотрим, будет ли он в команде!
Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой сообщил о желании стать лидером сине-бело-голубых в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"