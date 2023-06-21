- "Спартак" скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодежь. Сейчас ребята наберутся опыта, и они не то что будут конкурировать с "Зенитом", а будут первыми. Они могут сместить петербургский клуб с такими сильными легионерами. Главное - доверие тренера, а они его оправдают, - передает слова Георгия Тигиева Metaratings.ru.
В прошедшем сезоне московский "Спартак" занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка в 30 матчах. Отставание красно-белых от петербургского "Зенита", который стал чемпионом России в пятый раз подряд, составило 17 очков, отставание от занявшего вторую строчку ЦСКА - 4 очка.
Ранее стало известно, что три игрока РПЛ были номинированы на премию лучшему молодому футболисту года в Европе Golden Boy, попав в топ-100 претендентов - центральный защитник Роберт Ренан ("Зенит", 34 место), центральный защитник Виктор Мелёхин ("Ростов", 63 место) и атакующий полузащитник Арсен Захарян ("Динамо", 88 место).
Тигиев: в "Спартаке" самая мощная молодежь, скоро будет править в РПЛ. Не конкурировать с "Зенитом", а будут первыми
Экс-защитник "Спартака" Георгий Тигиев высказал мнение о перспективах красно-белых.
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