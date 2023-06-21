- Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Ну какой Артем? Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые. У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, - приводит мнение Канчельскиса "РБ Спорт".
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и форвард "Локомотива" Артем Дзюба являются многократными чемпионами России. Армеец выигрывал первенство 6 раз. Дзюба, защищая цвета "Зенита", становился первым 4 раза. Отметим, что футболисты сыграли важную роль в успехе сборной России на ЧМ в 2018 году. Форвард сумел забить 3 гола и отдал 1 голевой пас в 5 встречах. В частности, Артем сравнял счет в игре с Испанией. Акинфеев привычно отметился классными спасениями. Также Игорь выиграл серию 11-метровых у испанцев, отразив 2 удара.
В завершившемся сезоне Акинфеев сыграл в рамке ЦСКА 35 поединков. В них он пропустил 32 гола, сохранив свои ворота в неприкосновенности 11 раз. Голкипер помог ЦСКА завоевать Кубок России. Дзюба, вернувшись в РПЛ только зимой, за 11 матчей наколотил 8 голов и оформил 5 ассистов за "Локомотив". Железнодорожники по итогам сезона заняли 8-е место в РПЛ.
Канчельскис: лицо российского футбола — Акинфеев, а не Дзюба
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими соображениями по поводу Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы.
Фото: Sport24