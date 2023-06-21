– Какую оценку поставил бы по итогам сезона судьям в РПЛ? Четыре с минусом. Нам есть, куда стремиться. Если говорить о ключевых ошибках, их стало меньше по сравнению с прошлым сезоном. Но получилось так, что очень большое количество ошибок допускалось (исправлялось или не исправлялось) в матчах, например, "Спартака". А "Спартак" – это всегда очень громко и обсуждаемо.
Надо сказать, что череда ошибок весной была не в пользу "Спартака", что создало в медиа дополнительный резонанс. Это логично, потому что в важных матчах, в играх, к которым приковано повышенное внимание, все должно быть на высшем уровне. Опять же, не будем забывать об ошибке Жени Кукуляка в матче "Зенит" – "Динамо". Такие моменты, к сожалению, перечеркивают зачастую работу других судей, – цитирует Каманцева "Матч ТВ".
Минувший чемпионат России ознаменовался большим количеством скандалов, связанных с судейством, а также подтвержденных ошибок арбитров. По итогам исследования, которое провели эксперты "СЭ", выяснилось, что чаще всего рефери Российской Премьер-лиги ошибались против "Спартака". В то же время и в пользу команды Гильермо Абаскаля судьи допускали больше всего оплошностей в ключевых моментах матчей. Эксперты связывают это с высоким уровнем психологического давления на арбитров, которые работают на играх с участием "народной команды".
"Зенит" уверенно завоевал золотой комплект наград в пятый раз подряд. Все пять чемпионских титулов РПЛ сине-бело-голубые завоевали под руководством Сергея Семака, который взошел на тренерский мостик питерской команды в 2018 году. Во главе с 47-летним специалистом "Зенит" ни разу не опускался ниже первого места в итоговой таблице национального первенства.
Глава судей Каманцев: большое число ошибок допускалось в матчах "Спартака", что создало в медиа дополнительный резонанс
Руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил работу судей в минувшем сезоне чемпионата России.
Фото: РФС