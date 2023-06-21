- Возможно, клубу нужен атакующий игрок именно такого плана. Для Дзюбы нет разницы, с кем играть. Я не думаю, что Галактионов будет себя ограничивать и выбирать между Дзюбой и Комличенко. Они могут вместе выходить на поле. В то же время я не уверен, что Комличенко захочет уходить из "Ростова", - приводит мнение Непомнящего "Евро-Футбол.Ру"
Недавно в СМИ появились сведения о том, что "Локомотив" заинтересован в кандидатуре форварда "Ростова" Николая Комличенко. Ростовчанин провел отличный сезон с точки зрения личной статистики. Николай сыграл в майке донского коллектива 33 поединка. В них он сумел забить 12 голов. Также к своим забитым мячам Комличенко приплюсовал еще 14 ассистентских действий (8 из которых - заработанные 11-метровые). Для того, чтобы отметиться голом центрфорварду требуется в среднем 207 минут игрового времени. Примечательно, что сейчас главным нападающим "Локомотива" является 34-летний футболист Артем Дзюба, наколотивший 8 голов и оформивший 5 результативных передач в 11 встречах..
Непомнящий – о возможном переходе Комличенко в "Локомотив": для Дзюбы нет разницы, с кем играть
Известный тренер Валерий Непомнящий поделился своими соображениями по поводу возможного перехода Николая Комличенко в "Локомотив".
Фото: ФК "Ростов"