— Есть разные варианты. У меня много времени, я только что разорвал контракт со "Спартаком". Так что не переживаю. Надо подумать, куда переходить дальше. Скорее всего, останусь в России. Ведем разговоры с разными клубами. Со сколькими командами общаюсь в России? Три клуба. "Рубин" есть среди этих команд, — передает слова Рыбуса "РБ Спорт".
Ранее стало известно о том, что защитник Мацей Рыбус покинул московский "Спартак". Стороны разорвали контракт, который был действителен до лета 2024 года. Таким образом, польский футболист вышел на рынок свободных агентов. В СМИ полагают, что фаворитом в гонке за экс-фулбэком красно-белых является казанский "Рубин".
33-летний Мацей Рыбус в предыдущем сезоне принял участие в 12-ти матчах московского "Спартака". Ему удалось записать на свой счет 1 гол и 1 ассист. До этого в Российской Премьер-Лиге поляк выступал за столичный "Локомотив" и грозненский "Ахмат".
Рыбус – о своем будущем: ведем разговоры с тремя клуба из России. Среди них "Рубин"
Бывший футболист московского "Спартака" Мацей Рыбус высказался о своем будущем в Российской Премьер-Лиге.
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