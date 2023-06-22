– Личка хорошо зарекомендовал себя в "Оренбурге", хотя я специально посмотрел, как команда играла дома и на выезде. Если дома она занимала 3-е место по набранным очкам, то на выезде стала только 11-й. То есть это была домашняя команда.
Это связано с искусственным газоном. "Оренбург" был единственным клубом, который тренировался и играл на таком покрытии. Поэтому ему дома играть было гораздо легче. Они играли и дома, и на выезде в одинаковый футбол. Он мне нравился. Игра ставилась в большей степени атакующая. "Динамо" такой стиль подошел бы, но для него нужен определенный подбор футболистов, – приводит слова Петрушина "Евро-Футбол.Ру".
"Динамо" начнет новый сезон под руководством чешского тренера Марцела Лички, о чем сегодня официально объявила пресс-служба бело-голубых. 45-летний чех подписал трудовой договор с москвичами на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении целей, указанных в контракте.
В завершившемся сезоне Марцел Личка успешно руководил "Оренбургом". В первый сезон после возвращения южноуральцы сумели занять 7-ю позицию по итогам 30 туров национального первенства. Всего у руля оренбуржцев чех провел 117 встреч. За этот отрезок Марцел смог одержать 67 побед, проиграв при этом 31 раз. Также в активе Лички 19 ничьих. Примечательно, что до "Оренбурга" чех трудился тренером "Динамо" из Бреста. С командой он сумел выиграть чемпионат Беларуси.
Петрушин – о назначении Лички: "Оренбург" играл дома и на выезде в одинаковый футбол. "Динамо" такой стиль подошел бы
Экс-наставник "Динамо" Алексей Петрушин отреагировал на решение руководства бело-голубых назначить Марцела Личку на пост главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Оренбург"