- Этот турнир – классная идея. Таких матчей сейчас очень не хватает. Здорово будет сыграть со столь сильными соперниками. С кем буду ждать встречи с особым интересом? С "Црвеной Звездой" и "Фенербахче" мы встречались относительно недавно, поэтому, наверное, с "Нефтчи". А вообще интересно сыграть со всеми, - приводит мнение Ерохина "Матч ТВ".
В минувшем сезоне 33-летний россиянин Александр Ерохин, играющий на позиции атакующего хавбека, в минувшем сезоне не был игроком основы "Зенита". За невский коллектив россиянин сыграл 28 встреч, в которых провел на футбольном поле 635 минут игрового времени. За этот отрезок Ерохин сумел забить 2 гола. Также к своим мячам Александр приплюсовал еще 1 голевой пас. Отметим, что Ерохин, защищая цвета молдавского "Шерифа", "Ростова" и "Зенита", сыграл в еврокубках 74 поединка, в которых забил 7 голов и оформил 5 ассистов. Также в активе Ерохина 4 гола в 32 играх за сборную России. В летнее межсезонье в Санкт-Петербурге пройдет товарищеский турнир с участием турецкого "Фенербахче", сербской "Црвены Звезды" и "Нефтчи" из Азербайджана.
Ерохин – о летнем международном турнире: классная идея. Таких матчей сейчас очень не хватает
Российский футболист "Зенита" Александр Ерохин поделился своими мыслями по поводу предстоящего международного товарищеского турнира.
Фото: ФК "Зенит"