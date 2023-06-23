– Для "Спартака" это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В "Спартаке" тоже нет костяка, и головы у многих футболистов забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках. Нет той старой атмосферы эпохи легенд "Спартака" – Титова, Аленичева, Тихонова… Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды – те, кто сейчас играет в "Спартаке". Только эти ничего не выиграли, – передает слова Глушакова "СЭ".
По итогам прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" заработал 54 балла. Данный показатель позволил столичному клубу расположиться на 3-м месте в турнирной таблице после 30-ти сыгранных туров. Таким образом красно-белые улучшили свой результат по сравнению с сезоном 2021-2022, по итогам которого они финишировали на 10-м месте. При этом команда Гильермо Абаскаля осталась без трофеев, в то время как год назад москвичи завоевали Кубок страны.
36-летний Денис Глушаков играл в составе "Спартака" с 2013 года. Он покинул стан столичных в 2019 году, успев выиграть вместе с красно-белыми 2 трофея – в том числе чемпионат страны (сезон 2016-2017). В настоящее время полузащитник находится без команды. Этим летом он покинул нижегородский "Пари НН".
Глушаков: в "Спартаке" нет костяка, и головы многих футболистов забиты не тем – они витают в облаках
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков высказался о результатах красно-белых в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.
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