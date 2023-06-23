Петржела: в РПЛ продают билеты по 50 рублей? Видимо, такова реальная цена российского футбола прямо сейчас

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на решение казанского "Рубина" продавать билеты на домашние матчи РПЛ в новом сезоне от 50 рублей.
Фото: ФК "Зенит"
– В РПЛ продают билеты по 50 рублей? Видимо, такова реальная цена российского футбола прямо сейчас. Это удивительно низкая стоимость. Сложно представить, чтобы в Чехии можно было бы купить билет на футбол за такую сумму. Это невозможно, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Вернувшийся в высший дивизион отечественного футбола казанский "Рубин" решил мотивировать своих болельщиков активнее оформлять Fan ID и установил низкую стоимость билетов на домашние игры чемпионата России в новом сезоне. Минимальная цена составит 50 рублей. Однако пресс-служба татарстанского клуба напоминает, что для приобретения билетов и посещения игр обязательно наличие паспорта болельщика.

Казанский "Рубин" занял верхнюю строчку по итогам сезона Первой лиги и спустя всего год отсутствия вернулся в РПЛ. Компанию ему составила калининградская "Балтика", которая финишировала на втором месте.


Рубин Петржела
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