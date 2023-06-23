– В РПЛ продают билеты по 50 рублей? Видимо, такова реальная цена российского футбола прямо сейчас. Это удивительно низкая стоимость. Сложно представить, чтобы в Чехии можно было бы купить билет на футбол за такую сумму. Это невозможно, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Вернувшийся в высший дивизион отечественного футбола казанский "Рубин" решил мотивировать своих болельщиков активнее оформлять Fan ID и установил низкую стоимость билетов на домашние игры чемпионата России в новом сезоне. Минимальная цена составит 50 рублей. Однако пресс-служба татарстанского клуба напоминает, что для приобретения билетов и посещения игр обязательно наличие паспорта болельщика.
Казанский "Рубин" занял верхнюю строчку по итогам сезона Первой лиги и спустя всего год отсутствия вернулся в РПЛ. Компанию ему составила калининградская "Балтика", которая финишировала на втором месте.
Петржела: в РПЛ продают билеты по 50 рублей? Видимо, такова реальная цена российского футбола прямо сейчас
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на решение казанского "Рубина" продавать билеты на домашние матчи РПЛ в новом сезоне от 50 рублей.
Фото: ФК "Зенит"