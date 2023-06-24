— Алексей прибыл на сбор "Зенита" и начинает подготовку к сезону, больше пока нечего добавить. Про переговоры с "Рубином" — вопрос к руководителям клубов. Пока без комментариев, — цитирует Клюева Sport24.
Ранее стало известно о том, что казанский "Рубин" заинтересован в подписании полузащитника петербургского "Зенита" Алексея Сутормина. Более того, спортивный директор команды из Татарстана Эдуард Сафонов не стал скрывать, что сейчас между его клубом и сине-бело-голубыми идут переговоры о потенциальном трансфере российского футболиста.
29-летний Алексей Сутормин выступает за петербургский "Зенит" с июля 2019 года. Действующее соглашение полузащитника с клубом с берегов Невы рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 1,80 млн евро.
Агент – о переговорах "Зенита" и "Рубина" по трансферу Сутормина: вопрос к руководителям клубов
Агент Александр Клюев, который является представителем игрока петербургского "Зенита" Алексея Сутормина, ответил на вопрос о переговорах по трансферу своего клиента в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"