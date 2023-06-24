— У него действующий контракт. Он намерен его отработать. На сегодняшний день такая ситуация. Чистяков не думает об уходе из "Зенита" или варианте с арендой? Да. Если ли гарантии, что он будет больше играть? Нет. Гарантии дают в другом месте. Это футбол. Кто сильнее, тот и должен играть, – передает слова Талаева "РБ Спорт".
Ранее в прессе появилась информация о том, что защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков может сменить клубную прописку. В мае текущего года журналист Иван Карпов в своих социальных сетях утверждал, в трансфере российского футболиста был заинтересован московский "Локомотив". Но в последние недели слухи о возможном уходе Чистякова из стана сине-бело-голубых утихли.
29-летний Дмитрий Чистяков является игроком петербургского "Зенита" с лета 2021 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной России в 2,50 миллиона евро.
Агент: Чистяков не думает об уходе из "Зенита" или варианте с арендой
Агент Андрей Талаев, который является представителем защитника петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"