В первом туре желто-синие примут "Факел", а через неделю – "Зенит".
– Календарь, видимо, составлялся заранее, именно поэтому две первые игры у "Ростова" стоят домашние. Возможно, их перенесут или договорятся об обмене кругами. Наверное, так было сделано изначально для того, чтобы дать команде возможность подготовиться к сезону у себя на базе и не тратить время на переезды. Во всяком случае это было бы логично, – приводит слова Балахнина издание "Газета.Ru".
24 июня Российская Премьер-Лига опубликовала календарь матчей чемпионата России в сезоне-2023/24. В рамках стартового тура московский "Спартак" на "Открытие Арене" примет "Оренбург", "Ростов" встретится с "Факелом", а "Динамо" сыграет на своем поле с "Краснодаром". Кроме того, московский "Локомотив" сразится с дебютантом РПЛ "Рубином" из Казани, а "Сочи" – с калининградской "Балтикой".
Грозненский "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов", "Пари Нижний Новгород" сыграет с действующим чемпионом страны "Зенитом", а действующий обладатель Кубка России ЦСКА на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом". Первое дерби "Спартак" – ЦСКА в новом сезоне РПЛ запланировано на октябрь.
Балахнин: календарь, видимо, составлялся заранее, именно поэтому две первые игры у "Ростова" стоят домашние
Экс-главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин отреагировал на решение РФС поставить донской команде домашние матчи в двух стартовых турах нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"