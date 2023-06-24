Орлов: если "Динамо" проиграет кому-то 0:8, то в клубе Личка не останется

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на назначение экс-наставника "Оренбурга" Марцела Лички на пост главного тренера "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
– В истории Лички и "Динамо" есть аналогия с Федотовым. Когда он приходил в ЦСКА, многие говорили, что одно дело "Сочи" — провинциальный город, а другое – Москва. Но Федотов справился с давлением. Личка с харизмой, но ему будет трудно. Если "Динамо" проиграет кому-то 0:8, как его "Оренбург" "Зениту", то в клубе Личка не останется. Материал для работы у Лички есть. Теперь все зависит от тренировок и самих футболистов, – цитирует Личку Sport24.

На текущей неделе "Динамо" официально объявило о подписании контракта с главным тренером Марцелом Личкой. 45-летний чешский специалист заключил соглашение на сезон с опцией продления по достижении необходимых спортивных результатов. В прошлом сезоне Личка с "Оренбургом" опередил бело-голубых в таблице РПЛ благодаря победе в очном противостоянии в заключительном туре.

Сегодня в Москве состоялась жеребьевка групповой стадии Кубка России сезона-2023/24. По ее итогам соперниками "Динамо" в квартете D станут "Спартак", "Краснодар" и "Пари Нижний Новгород".


Динамо Личка Орлов
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