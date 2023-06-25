— Не могу поставить оценку для команды, потому что не находился в ней весь сезон. Скажу так, команда заслужила большего, но что-то не получилось. Ничего не бывает просто так, надо делать выводы, улучшать свою игру и занимать более высокие места. Для меня сезон оказался крутым. Играть в РПЛ было моей мечтой, – передает слова Писарского "СЭ".
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России по футболу самарские "Крылья Советов" заработали 32 балла. Благодаря данному показателю "волжане" заняли 12-ю строчку в турнирной таблице и избежали стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
27-летний нападающий Владимир Писарский первую часть прошедшего сезона провел в стане "Оренбурга". В зимнее трансферное окно российский футболист перешел в "Крылья Советов". В составе уральского клуба Писарский сыграл 19 матчей и набрал 18 баллов за результативность (17 голов и 1 ассист). За самарский коллектив Владимир отыграл 16 поединков, в которых он отметился 3-мя забитыми мячами.
Писарский: оценка за прошлый сезон? Для меня он оказался крутым
Российский форвард самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский ответил на вопрос о том, какую оценку он бы поставил себе и "волжанам" за прошедший сезон.
Фото: "Чемпионат"