– Если сравнивать с прошлым годом, то прошедший сезон для нашей команды точно получился со знаком минус. Конечно, можно посетовать на многое: травмы, потеря ключевых игроков и судейские ошибки. Если быть объективным, то в прошедшем сезоне не показали максимум, – цитирует Ломаева "Чемпионат".
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" сумели заработать 32 балла. В заключительном (30-м) туре чемпионата подопечные Игоря Осинькина сыграли домашний матч против московского "Спартака". "Волжане" одержали трудовую победу над красно-белыми со счетом 1:0. Благодаря данному результату футболисты "Крыльев Советов" финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице. Таким образом, они избежали попадания в зону стыковых матчей и смогли сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон.
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев: в прошедшем сезоне мы не показали максимум
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев оценил выступление своей команды в прошедшем сезоне.
Фото: ПФК "Крылья Советов"