По сведениям СМИ, 32-летний россиянин Илья Кухарчук, выступающий на позиции атакующего хавбека, близок к переходу в "Пари НН" Сергея Юрана.
"Пари НН" сумел следующий сезон проведет в РПЛ. Нижегородцы сумели остаться в высшем дивизионе российского первенства благодаря победе в стыках над "Родиной" из Москвы (3:0, 0:2). Илья Кухарчук в прошедшем сезоне представлял цвета двух коллективов – "Химок" и "Торпедо". Примечательно, что обе команды покинули РПЛ. Сам футболист сыграл в национальном первенстве 17 встреч. За этот отрезок Илья смог отметиться 3 точными ударами и 2 голевыми пасами.
Источник: Sport24
Sport24: Кухарчук близок к переходу в "Пари НН"
Российский футболист Илья Кухарчук будет играть в Нижнем Новгороде.
Фото : "Чемпионат"