- В Кубке результаты часто бывают непредсказуемы, мы вот "Акрону" недавно проиграли, поэтому ожидать можно что угодно. Понятно, что в группе достались сильные соперники, но тем интереснее будет, - приводит слова Захаряна "Чемпионат".
24 июня состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Московское "Динамо", которое в прошлом сезоне РПЛ заняло девятое место и поэтому было посеяно в третьей корзине, попало в группу D, где сыграет со столичным "Спартаком", "Краснодаром" и "Пари Нижним Новгородом".
В прошедшем сезоне бело-голубые выбыли из Кубка России на стадии первого этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив на своем поле в серии пенальти выступающему в Первой лиге тольяттинскому "Акрону" (0:0, пен. 1:4).
Захарян - о жеребьевке "Динамо": в Кубке России результаты часто непредсказуемы. Мы вот "Акрону" недавно проиграли
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал итоги жеребьевки для бело-голубых в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"