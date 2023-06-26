– Малком и "Ювентус"? Конкретики нет. Но надо учитывать, что туринцы разгрузили зарплатную ведомость. Ди Мария и Паредес летом покинули итальянский клуб. По идее теперь "Ювентус" в состоянии позвать зенитовского бразильца. Мне, правда, кажется, что Малкому лучше подойдет испанский чемпионат, – приводит слова Орлова "СЭ".
По информации СМИ, "Ювентус" готовит официальное предложение "Зениту" по поводу перехода Малкома. Помимо "Ювентуса", сообщалось об интересе к 26-летнему бразильцу с паспортом РФ со стороны "Арсенала" и "Пари Сен-Жермен". В зимнее трансферное окно руководство "Зенита" проводило встречу с представителями "ПСЖ", однако клубам не удалось договориться по финансовым условиям сделки. Малком – лучший бомбардир завершившегося чемпионата России. На его счету 23 мяча в 27 матчах РПЛ.
Орлов: "Ювентус" разгрузил платежную ведомость и теперь в состоянии позвать Малкома. Но ему лучше подойдет Ла Лига
Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи о возможном трансфере атакующего полузащитника "Зенита" Малкома в туринский "Ювентус".
Фото: ФК "Зенит"