- С руководством была договоренность, что в случае вылета команды из РПЛ без ссор садимся, обсуждаем и расторгаем контракт. Сейчас сели, пообщались, спокойно решили, пожали друг другу руки и расторгли трудовой договор. Я собой недоволен в этом сезоне, потому что для нападающего 4 мяча - это мало, ничто. Понятно, что команда вылетела, сезон был провальным. Мне, как нападающему, в следующем сезоне надо будет реабилитироваться. Ждать ли меня в РПЛ? Думаю, такой вариант возможен, - передает слова Долгова Metaratings.ru.
24-летний нападающий Александр Долгов выступал за подмосковные "Химки" с октября 2020 года. Первоначально форвард перешел к красно-черным на правах аренды из "Ростова", в дальнейшем его контракт был полностью выкуплен, сумма трансферной компенсации составила 115 тысяч евро. В прошедшем сезоне на счету Долгова 29 матчей во всех турнирах, 4 забитых гола и 5 голевых передач, всего за подмосковный клуб Александр провел 53 матча, в которых отличился 9 голами и 9 ассистентскими действиями.
"Химки" сезон-2022/2023 завершили на предпоследнем 15 месте с 18 набранными очками и покинули Российскую премьер-лигу.
Долгов: с руководством "Химок" была договоренность, что в случае вылета расторгаем контракт
Нападающий Александр Долгов сообщил о своем уходе из подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"