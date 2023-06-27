- Когда Матиас вернется, вы об этом узнаете. Нет ли сейчас предложений по игроку? У него пока еще действующая аренда в "Динамо". Потом он возвращается в "Ростов", - передает слова Рыскина "РБ Спорт".
27-летний норвежский опорный полузащитник "Ростова" Матиас Норманн прошедший сезон провел на правах аренды в московском "Динамо" и провел за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах без результативных действий. Летом 2022 года хавбек пытался приостановить контракт с желто-синими и найти себе новый клуб в Европе, но из-за отсутствия предложений был вынужден вернуться в Российскую премьер-лигу.
Рыскин: у Норманна еще действует аренда в "Динамо", потом он возвращается в "Ростов"
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб арендованного "Динамо" норвежского хавбека Матиаса Норманна.
Фото: ФК "Динамо"