- Может ли Сергей остаться в "Краснодаре"? Да, такой исход событий возможен. Бородин - воспитанник клуба. Если "Краснодар" захочет его оставить, то он с удовольствием продолжит свою карьеру здесь. Готов ли Ивич предоставить ему шанс? Задайте этот вопрос тренеру.
24-летний центральный защитник Сергей Бородин является воспитанником академии "Краснодара". В этом сезоне он сыграл за свой родной клуб 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В январе игрок перебрался в израильский "Бейтар" на правах аренды до конца сезона. За команду из Иерасулима Бородин провел 17 встреч и отличился двумя голевыми ассистами. Контракт футболиста с краснодарцами рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Бородин с удовольствием продолжит карьеру в "Краснодаре", если клуб захочет его оставить
Агент защитника "Краснодара" Сергея Бородина Тимофей Бердышев прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"