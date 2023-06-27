"Константин с новым тренером еще даже не здоровался. Он только прошел медосмотр, и сегодня будет первая тренировка. По поводу продления контракта мы еще не собирались. Сейчас только собирается команда, и тема пока не поднималась", - цитирует агента Metaratings.
Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, является воспитанником академии столичного "Динамо". В прошедшем сезоне форвард сыграл 38 матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с "бело-голубыми" истекает летом 2024 года. В июне Тюкавину исполнился 21 год.
Напомним, сезон 2023/2024 московская команда начнет под руководством нового главного тренера - Марцела Лички. В минувшем сезоне чешский специалист возглавлял "Оренбург".
Агент Тюкавина: тема продления контракта Тюкавина с "Динамо" еще не поднималась
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, поделился информацией о продлении контакта его клиента с клубом.