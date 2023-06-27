– Я бы сейчас стоил больше 100 млн евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги. Меня хотели продать в одно время за 30 млн, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60–80 млн евро равноценны 10–15 млн в мое время.
У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов чемпионата Франции по итогам сезона-2022/23. Полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из немногих игроков своей команды, которые прибавили в цене. 27-летний россиянин стал дороже на 3 млн евро. Его текущая стоимость оценивается в 28 млн евро.
Заметно подешевел полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский. Его рыночная стоимость упала вдвое по сравнению с пиковым значением и теперь составляет 30 млн евро. Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе по-прежнему оценивается в 180 млн евро и является вместе с звездным форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом самым дорогим футболистом планеты.
Неймар потерял в цене 10 млн евро и выпал из топ-3 самых дорогих игроков чемпионата Франции. Новая рыночная стоимость 31-летнего вингера "ПСЖ" - 60 млн евро. Цена на трансферном рынке его бывшего одноклубника Лионеля Месси снизилась до 35 млн евро.
Мостовой: я бы сейчас стоил больше 100 млн евро на рынке. Меня хотели продать за 30 млн, но мне уже было за тридцать
Бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой повесил на себя ценник.
Фото: ФК "Спартак"