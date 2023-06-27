– Пусть уходит Кузяев в "Бешикташ", если хочет. Но надо 10 раз подумать, перед тем как покидать "Зенит". Я это по своему опыту знаю. Сиди спокойно и не дергайся — а я дернулся из "Зенита" в свое время. Наверное, Кузяев не хочет оставаться, потому что ему тяжело конкурировать за место в основном составе. Из "Зенита" же устроили сборную Бразилии — зачем вот оно нужно?, — цитирует Обедзинского "Евро-Футбол".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что стамбульский "Бешикташ" в летнее трансферное окно хочет подписать полузащитника петербургского "Зенита" Далера Кузяева. По слухам, стороны уже около месяца ведут переговоры о потенциальном заключении контракта. При этом решающее слово останется за главным тренером турецкой команды, коим является Шенол Гюнеш.
30-летний Далер Кузяев является футболистом петербургского "Зенита" с июля 2017 года. Действующее соглашение центрального полузащитника сборной России с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 10 миллионов евро. В минувшем сезоне Кузяев принял участие в 35 матчах своей команды, в которых он заработал 12 баллов за результативность (5 забитых мячей и 7 результативных передач).
Обедзинский: в "Зените" устроили сборную Бразилии, зачем Кузяеву оставаться в команде?
Экс-футболист краснодарской "Кубани" Владимир Обедзинский отреагировал на слухи о том, что полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев может перейти в турецкий "Бешикташ".
Фото: "Чемпионат"