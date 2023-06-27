"Чемпионат: "Локомотив" до конца недели подпишет нового форварда. "Железнодорожники" имеют выбор из четырех кандидатов

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Московский "Локомотив" до конца текущей недели собирается определиться с кандидатурой нового форварда и заключить с ним контракт.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, до конца текущей недели московский "Локомотив" собирается подписать нового нападающего. Руководство "железнодорожников" имеет выбор из четырех кандидатов. Сейчас в шорт-листе столичного клуба находятся Дмитрий Полоз (свободный агент), Владислав Сарвели ("Сочи"), Дмитрий Воробьев ("Оренбург") и Тимур Сулейманов ("Пари НН").

Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил о том, что московский "Локомотив" уже согласовал трансфер нападающего "Сочи" Владислава Сарвели. По информации инсайдера, в летнее межсезонье "железнодорожники" заплатят за переход форварда южан один миллион евро.

В настоящее время в распоряжении московского "Локомотива" есть следующие нападающие: Артем Дзюба, Максим Глушенков, Вильсон Изидор и Вадим Раков. Этим летом на правах свободного агента столичный клуб покинул форвард Иван Игнатьев.

Источник: "Чемпионат"


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