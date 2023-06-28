- "Бешикташ" все еще заинтересован в Далере Кузяеве, но футболист пока не дал своего ответа — ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии, - приводит комментарий журналиста "СЭ".
Российский хавбек Далер Кузяев, отпраздновавший в январе этого года свое 30-летике, пока не хочет пролонгировать трудовой договор с "Зенитом". Игрок хотел бы поиграть в европейской лиге. Отметим, что интерес к игроку есть со стороны венгерского "Ференцвароша". Это подтверждал рулевой коллектива из Будапешта Станислав Черчесов. Также в кандидатуре Далера заинтересованы турецкие клуба. В частности, "Бешикташ" и "Фатих Карагюмрюк". По сведениям СМИ, у Кузяева существует договоренность с "Зенитом" о том, что случае неудачных переговоров с клубами из Европы он вернется в Санкт-Петербург и продолжит защищать цвета чемпиона России.
Турецкий журналист: "Бешикташ" все еще заинтересован в Кузяеве, но Далер ждет предложений из Испании и Италии
Турецкий журналист Серкан Дикме поделился информацией по поводу будущего Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"