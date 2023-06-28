- Клаудиньо может перейти во "Фламенго"? Это фейк, - приводит комментарий представителя Sport24.
Сегодня в иностранных СМИ появились сразу две новости о бразильском игроке "Зенита" Клаудиньо. Французский СМИ сватали атакующего хавбека в "Марсель", а бразильские – во "Фламенго". Во французском клубе сразу же опровергли данную информацию. Бразильцы же в своих СМИ пишут о том, что "Фламенго" готов выкупить Клаудиньо у чемпиона России за 12 млн евро. Напомним, что трудовой договор футболиста с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2027 года. В завершившемся сезоне Клаудиньо отметился 12 ассистами в 20 встречах. Также к своим забитым мячам он приплюсовал еще 5 голов. В данный момент он находится в Санкт-Петербурге и готовится к старту нового сезона.
Представитель Клаудиньо: футболист может перейти во "Фламенго"? Это фейк
Представитель бразильского футболиста "Зенита" Клаудиньо Гильерме Миранда отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"