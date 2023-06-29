– Хотел бы продолжить свою деятельность в футболе. Это будет зависеть от тех предложений, которые поступят. Есть и ряд бизнес-проектов с моими товарищами. Но работа в футболе затягивает, конечно же, — я хотел бы остаться в футболе. Все зависит от того, где буду востребован, — цитирует Мележикова "РБ Спорт".
20 июня 2023 года пресс-служба московского "Спартака" объявила о значимой перестановке на руководящем посту. Так, должность генерального директора столичной команды покинул Евгений Мележиков. Он работал в стане красно-белых с 2013 года. С лета 2021 года российский менеджер был гендиректором клуба. Отмечалось, что Мележиков расстался со спартаковцами по обоюдному согласию. Что касается нового генерального директора, то им в тот же день стал Олег Малышев, который состоит в совете директоров московского коллектива.
Мележиков – на вопрос о будущем: работа в футболе затягивает — хотел бы в нем остаться
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков высказался о своем будущем после ухода из стана красно-белых.
Фото: "Чемпионат"